حميدتي فض الاعتصام فخ نصب لقوات الدعم السريع

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، إن فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم فخ نصب لقوات الدعم السريع.

وأكد أن مهمتهم الأساسية هي أمن البلاد، مشيرا إلى أنه على السودان الاستفادة من الدروس التي تحدث وشدد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في لقاء أهل السودان لدعم المجلس العسكري الانتقالي وحماية ثورة الشعب بقاعة الصداقة يوم الاحد على أن رسالة المجلس هي جمع الشمل في السودان ومواجهة الجهوية والعنصرية.

وقال دقلو أن المعتصمين كان فيهم ناس وطنيون، وشهدوا على ما حدث.

وأكد حميدتي إن المجلس العسكري يسعى لإجراء انتخابات نزيهة في السودان معلناً جاهزية المجلس الانتقالي لتشكيل حكومة تكنوقراط، وتسليم السلطة من الآن لحكومة تشمل جميع أطياف الشعب، وقال: (نحن شركاء حقيقيون في الثورة، ولا نريد غير الانتخابات الحرة).

وأضاف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي: (أبوابنا مفتوحة لجميع الأحزاب السياسية، والوضع الآن مستقر تمامًا في البلاد). وقال حميدتي: (ليس لأحد الأطراف أن ينفرد برأيه، وعلينا أن نتوافق جميعا على ما فيه مصلحة بلدنا).

Advertisements

وتعهد بعدم خذلان الشعب السوداني وأسر الشهداء، لكنه دعا باقي الأطراف في الوقت نفسه إلى تحمل مسؤوليتها.

كما نوه نائب رئيس المجلس الانتقالي بمحاسبة كل من ارتكب خيانة وتآمر على البلاد، وقال: (نريد أن تظل الثورة حقيقية تهدف للتغيير الفعلي لا لخدمة المصالح الشخصية).

مضيفاً ان الشعب السوداني عانى من الفساد والضائقة المعيشية وشدد حميدتي على أن كل القوى شركاء في مسؤولية عدم انحراف مسار الثورة، موجهاً الشكر لجميع الدول التي ساندت بلاده في أزمتها الراهنة.