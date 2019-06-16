رسميا.. ساري مدربا ليوفنتوس

وأعلن يوفنتوس على صفحته الرسمية التعاقد مع الإيطالي ساري في عقد يمتد لثلاثة أعوام، قادما من تشلسي الإنجليزي بعد موسم واحد فقط في إنجلترا.
وتولى ساري تدريب تشلسي قادما من نابولي في يوليو 2018 وقاده للمركز الثالث في الدوري والتأهل لدوري أبطال أوروبا، ثم حصد لقب الدوري الأوروبي بتغلبه 4-1 على غريمه المحلي أرسنال في النهائي في باكو.
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