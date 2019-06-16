الروس يصنعون قطع غيار الأسلحة من بلاستيك فائق المتانة

قام العلماء في معهد تصاميم الآليات الدقيقة بالتعاون مع شركة "بوليبلاستيك" الروسية بتصميم البوليميرات (المواد البلاستيكية) الفائقة المتانة التي تصنع منها أجزاء الأسلحة الخفيفة. وقالت وكالة "نوفوستي" الروسية إن مواصفات البلاستيك الجديد تفوق بنسبة 15 – 20% مواصفات المواد البلاستيكية المستخدمة حاليا. أما مواصفات المتانة وتحمل الضغط فتزيد بمقدار 3 أضعاف عما هو عليه لدى بوليميرات أخرى. وأشارت الوكالة إلى أن المادة الجديدة التي تصنع على شكل كرات بلاستيكية صلبة يمكن استخدامها كمادة خام لإنتاج قطع الغيار والأجزاء البلاستيكية في الأسلحة الخفيفة. وأما الألياف الزجاجية وألياف الكربون فتستخدم كعنصر تدعيم عند إنتاجها.

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