وذكر هانت اليوم الأحد، في حديث إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية "بي بي سي" أن لندن لا تثق بوقوف أي طرف آخر (غير طهران) وراء الحادث، وهو الثاني من نوعه خلال نحو شهر.
وقال، ردا على سؤال عن الأدلة في الاتهامات التي وجهتها المملكة المتحدة إلى إيران بخصوص الحادث: "أجرينا تقييماتنا الاستخباراتية، والعبارة التي استخدمناها هي المؤكد تقريبا. لا نثق بأن هناك أي طرف آخر فعل ذلك".
وحث هانت جميع الأطراف على خفض التوتر.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية قد ألقت على إيران اللوم في الهجوم على الناقلتين، فيما تنفي طهران هذه الاتهامات بشكل قاطع.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية بريطانيا: وقوف إيران وراء حادث الناقلتين مؤكد تقريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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