"سامسونغ" تطلق تلفازا عملاقا بدقة "8k"

وخلال عرض التلفاز في مؤتمر InfoComm 2019 قال الخبراء في سامسونغ إن تلفاز The Wall Luxury العملاق الذي يتكون من مجموعة من شاشات LED، سيكون أداة مثالية للعرض في الصالات الكبيرة والمؤتمرات العلمية وحتى لمحبي أفلام السينما الذين يعيشون في منازل ذات صالات كبيرة.
والفريد في هذا الجهاز هو سماكة هيكله القليلة التي لا تتجاوز الـ 30 ملم، وتصميمه المميز الذي يمكن المستخدم من تفكيك بعض أجزائه ليتحول إلى شاشة عرض أصغر تناسب المكان الذي ستوضع فيه.
كما زود هذا التلفاز بتقنيات Quantum Processor Flex التي تعتمد على الذكاء الصناعي لتحسين جودة الصورة، وقدرة على عرض الصور بشدة سطوع تبلغ 2000 شمعة، ويمكنه العمل لمدة طويلة تصل إلى 100 ألف ساعة.
ويمكن الاستفادة من هذا التلفاز أيضا كأداة لعرض الصور واللوحات الفنية في المعارض، أو عرض الفيديوهات التي تحوي مناظر طبيعية، أو كوسيلة لعرض الإعلانات في المراكز التجارية المسقوفة.
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