حميدتي: فض الاعتصام فخ لقوات الدعم السريع

وأضاف دقلو المعروف بـ"حميدتي" أن "المعتصمين كان فيهم ناس وطنيين، وشهدوا على ماحدث".
وقال حميدي: "مهمتنا أمن البلاد وأن نستفيد من الدروس التي حولنا".
وأضاف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني: نحن مستعدون لتشكيل حكومة تكنوقراط.
وتابع حميدتي كلمته قائلاً: "نحن شركاء حقيقيون في الثورة السودانية ضد نظام البشير".
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