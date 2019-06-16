خروج تجمعات تايوانية تدعم احتجاج هونج كونج

ترجمة منار طارق

تجمع آلاف الأشخاص خارج البرلمان التايواني تضامناً مع المحتجين في هونغ كونغ ضد مشروع قانون مقترح لتسليم المجرمين، حيث نظم حشد من طلاب هونج كونج وأنصار تايوان اعتصاما سلميا في تايبيه، عاصمة الجزيرة التي تتمتع بالحكم المستقل والتي تزعم الصين أنها أراضيها.

وقد علق زعيم هونج كونج يوم السبت مشروع القانون ، الذي سيسمح بإرسال بعض المشتبه بهم إلى الصين القارية لمحاكمتهم. وقالت الجماعة التي احتشدت يوم الأحد إن التشريع في هونج كونج يشكل خطراً على تايوان. و يرى المعارضون أنها طريقة تتدخل بها بكين في الحريات التي وعدت بها هونج كونج عندما سيطرت على المستعمرة البريطانية السابقة عام 1997.