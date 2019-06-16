حميدتي يغري رجال الادارة الأهلية بمبلغ200 ألف جنيه لنيل دعمهم

وقال مصدر إن حميدتي دفع لكل العمد والنظار كل واحد على حدة 200 الف جنيه، وطلب منهم الحضورة إلى الخرطوم مقابل مساندته في العملية السياسية بالبلاد ويشمل ذلك المفاوضات المنتظر استئنافها بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغير.
وأكدت مصادر أن الإدارات الاهلية اجتمعت بولاية جنوب دارفور، واتفقت على دعمها لحميدتي، وتم ترحيلهم إلى الخرطوم عبر مطار نيالا أمس الأول، مضيفة أن حميدتي منح عددا من العمد والنظار عربات ذات الدفع الرباعي بعد عزل عمر البشير عن السلطة، مقابل ذلك تجنيد الشباب في صفوف قوات الدعم السريع، وتم انزال قيادات الادارة الاهلية في مدينة سوبا الواقعة جنوب شرق الخرطوم.
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