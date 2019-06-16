حميدتي يغري رجال الادارة الأهلية بمبلغ200 ألف جنيه لنيل دعمهم

وصل عدد من السلاطين والنظار والشراتي والعمد والمشايخ إلى الخرطوم أمس الاول قادمين من ولايات دارفور الخمس، وذلك لتقديم الدعم الجماهيري والسياسي لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي.

وقال مصدر إن حميدتي دفع لكل العمد والنظار كل واحد على حدة 200 الف جنيه، وطلب منهم الحضورة إلى الخرطوم مقابل مساندته في العملية السياسية بالبلاد ويشمل ذلك المفاوضات المنتظر استئنافها بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغير.