رونالدو يمتدح نفسه لمنحه الكرة الذهبية السادسة

امتدح النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو ، نفسه، وعبر عن سعادته بما حققه من إنجازات وأرقام قياسية في الموسم المنصرم.

ونشر الدولي البرتغالي، الذي انضم الصيف الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي قادما من ريال مدريد الإسباني، عبر حسابه في "إنستغرام"، صورة له وهو يحمل كأس مسابقة دوري الأمم الأوروبية التي توج بها قبل أيام مع منتخب بلاده البرتغال على حساب منتخب هولندا، وعلق على الصورة قائلا: "يا له من موسم لا ينسى! انطباعات جديدة، نادي عملاق، مدينة مثيرة، أرقام قياسية محطمة، وثلاثة ألقاب أخرى".

وتابع "الدون"، المتوج 5 مرات بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم: "أود أن أشكر جميع عشاق يوفنتوس على الاستقبال الرائع في إيطاليا! أنتم جزء مهم جدا من انتصاراتنا! شكرا لجميع المعجبين حول العالم، وخاصة البرتغاليين، الذين ساعدونا في تحقيق فوز تاريخي آخر للبرتغال! سيكون لكم دائما مكان خاص في قلبي"!

وأوضح صاحب الـ34 عاما، أنه لن ينسى أبدا الإنجازات التي حققها في العام 2019: "شخصيا، لن أنسى أبدا اللحظات العظيمة والإنجازات القياسية الجديدة، التي حطمتها في 2019".

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وعدد رونالدو ألقابه وإنجازاته هذا الموسم قائلا: "الفوز بالسوبر الإيطالي، التتويج بالدوري الإيطالي، الحصول على جائزة أفضل لاعب في الكالتشيو مع تسجيل 21 هدفا في المسابقة، الفوز بدوري الأمم الأوروبية مع إحراز ثلاثية (في شباك سويسرا في نصف النهائي)، أول لاعب يحقق 100 فوز ويسجل 125 هدفا في دوري أبطال أوروبا، أول لاعب يفوز بعشرة ألقاب في بطولات للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أول لاعب يسجل في جميع المراحل النهائية لبطولات المنتخبات الوطنية: كأس العالم، بطولة أمم أوروبا، كأس القارات، ودوري الأمم الأوروبية".

واختتم رونالدو تدوينته بعبارة: "أراكم قريبا! معا سنقاتل من أجل التحديات الجديدة المدهشة! أنا أعول عليكم".

ولقيت تدوينة رونالدو ردود أفعال كثيرة ومتباينة، بين من أشاد بإنجازاته، وبين من اعتبر أن "الدون" يحاول جذب الأنظار إليه، من خلال امتداح نفسه لمنحه الكرة الذهبية، التي يبدو غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأقرب للفوز بها، إن لم يصنع الدولي الهولندي، فيرغل فان دايك، مدافع ليفربول الحدث، ويتوج بها للمرة الأولى في مسيرته.