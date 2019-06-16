الكرملين يدعو لانتظار بيانات مؤكدة قبل تقييم حادثة خليج عمان

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الأحد: "لم ننس المسحوق الأبيض، (في إشارة كما يبدو إلى الذريعة التي تم بها تبرير غزو العراق) نذكر ذلك.. وبناء عليه تعلمنا أن نضبط تقييماتنا، وما زلنا نحث الجميع على ضبط النفس والتقييم والانتظار لحين ظهور بعض البيانات المقنعة".
وتابع بيسكوف، "وإن تحدث البعض عن وجود نوع من المعلومات السرية (المعلومات بشأن أحداث خليج عمان) فهو أمر سخيف".
ولفت بيسكوف إلى أن مثل هذه الحوادث يمكن أن تهز الاقتصاد العالمي وبالتالي، لا يمكن الاعتماد على الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة.
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