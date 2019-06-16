رئيس الشعبي :الحزب ضد فض الاعتصام بالقوة وإراقة الدماء

وذكر السنوسي أن الحزب ضد فض الاعتصام بالقوة وإراقة الدماء، وفي الوقت ذاته رأى أن اعتصام القيادة العامة صاحبته بعض الممارسات السالبة التي يرفضها الدين الإسلامي، وأضاف قائلاً: (مثلما يحرم الدين الإسلام قتل النفس فإنه يحرم الزنا والخمر وغيرها من المحرومات الأخرى).
وتابع قائلاً: (أن يكون لنا رأي في السلبيات لا يعني أن يتم مسحنا من المشهد السياسي بأمر الآخرين).
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