أكثر 5 دول ذات مديونية عالية في العالم لـ 2019

كشف موقع أمريكي معني بالتعداد السكاني، قائمة بأكثر الدول مديونية حول العالم لعام 2019.

وبحسب موقع "World Population Review"، فإن اليابان جاءت بالمركز الأول، التي يبلغ عدد سكانها 127,185,322 نسمة.

واعتلت اليابان القائمة بأعلى ديون وطنية في العالم بلغت 235.96٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، على الرغم من أنها تعد واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، ولكن اقتصادها يينمو ببطء شديد، وبدأ البنك المركزي في تطبيق أسعار الفائدة السالبة.

وجاءت في المركز الثاني اليونان، الذي يبلغ عدد سكانها 11,124,603، إذ وصلت ديونها إلى 191.27٪، من ناتجها المحلي الإجمالي، والتي مازالت تتعافى من آثار الأزمة الاقتصادية وخطة الإنقاذ اللاحقة.

وصعد الدين في اليونان خلال شهر نيسان/أبريل إلى 181.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 وهي أكبر نسبة داخل منطقة اليورو.

وكان السبب الأكبر في الزيادة من 176.2% في 2017 هو وصول الدفعة الثالثة والأخيرة من قروض منطقة اليورو في إطار برنامج الإنقاذ الثالث لليونان الذي اكتمل في الصيف الماضي.

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السودان كان نصيبها المركز الثالث في القائمة، بمديونية وطنية بلغت 176.02% من ناتجها المحلي الإجمالي".

أما فنزويلا التي يبلغ عدد سكانها الحالي 32,779,868 مليون نسمة، والتي تعاني حاليا من صعوبات اقتصادية خطيرة، احتلت المرتبة الرابعة بديون وطنية 161.99٪ من ناتجها المحلي الإجمالي.

وجاءت لبنان التي يبلغ سكانها 6.065.922 بالمرتبة الخامسة، إذ بلغت نسبة الدين فيها 160.57% من ناتجها المحلي الإجمالي.