النيابة العامة تحظر صلاح قوش من السفر

ونبه الوليد إلى تقييد (41) دعوى جنائية بمخالفة المادة (6) من قانون الثراء الحرام ضد رموز النظام السابق، وحدد الأسبوع القادم موعداً للقبض على رموز النظام والتحري معهم حول هذه الدعاوى، وأوضح أن البينات المبدئية قد توفرت للنيابة العامة عن هذه الملفات ومعظم هذه الدعاوى متعلقة بملفات الأراضي.

وقال: (بعدها سيتم نشر المتهمين في كل بلاغ على حدة)، ونوه بأن بعض رموز النظام السابق تم اعتقالهم سياسياً، وقال: (لا ولاية للنيابة العامة عليهم ما لم يتم فتح الدعوى الجنائية في مواجهتهم في اتهامات محددة). وأوضح الوليد أن التحريات في الدعاوى ضد الرئيس المخلوع اكتملت وتم توجيه الاتهام له, وأضاف أن البلاغ يحال للمحكمة بعد انقضاء مدة الاستئناف.