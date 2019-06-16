مؤامرة خطيرة للاطاحة بسلفاكير

ونفى اوياي، أن يكون بينه والرئيس سلفاكير أي خلافات شخصية، لكن قال إن الرئيس سلفاكير فشل في قيادة شعب جنوب السودان، مضيفا ان هذا لا يصدق أن يكون شعبك تحت حماية الدولية على بعد كيلو مترات من القصر الرئاسي .
وفي سياق مواز كشفت معلومات عسكرية بدولة جنوب السودان عن حشود حشود عسكرية بولاية شمال بحر الغزال لمليشيات أجنبية تستعد لحرب شاملة ضد النظام الحاكم في جوبا، وقال مصدر عسكري بمدينة أويل بالولاية ان مليشيات بدأت تتأهب في منطقة جنوب (كير أدم)، وان عمليات تجنيد ضخمة انتظمت الولاية ضد الحكومة منذ مطلع الشهر الماضي.
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