وسائل إعلام: نقل القنصلية المصرية في الكويت إلى موقع جديد بعد موجة احتجاجات

أفادت وسائل إعلام كويتية بأن قنصلية مصر في البلاد ستنقل إلى موقع جديد بسبب موجة شكاو واحتجاجات مواطنين كويتيين على نقلها إلى موقعها الحالي قبل أشهر.

ونقلت صحيفة "القبس" الإلكترونية الكويتية امس السبت عن مصادر مطلعة قولها إن القنصلية المصرية ستنقل نهاية يونيو الجاري من موقعها الحالي في منطقة السلام السكنية بالكويت العاصمة، إما إلى منطقة المسيلة أو منطقة صباح السالم.

وذكرت المصادر أن القنصلية تبذل جهودا حثيثة من أجل الانتقال من موقعها الحالي على خلفية الاحتجاجات المتعددة على نقلها إليه من منطقة الروضة السكنية قبل أكثر من شهرين.

وتم نقل السفارة إلى منطقة السلام بعد شكاوى عديدة تقدم بها سكان منطقة الروضة بسبب إزعاجهم جراء المراجعات اليومية الكثيفة من قبل أبناء الجالية المصرية في الكويت، ما يسبب حالة من الازدحام والفوضى في المنطقة، لكن هذا القرار أثار جدلا في مجلس الأمة، لاعتقاد بعض النواب أن المشاكل نفسها ستتكرر في المنطقة الجديدة.

وفي هذه الظروف تأتي مطالب متعددة لنقل القنصلية إلى المنطقة الخاصة بالسفارات والقنصليات الأجنبية.