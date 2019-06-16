وقال كيلي في تصريح لوكالة نوفوستي، "من المرجح أن تتغير متطلبات المشاركة في بعثة المريخ، لأن الرحلة طويلة جدا مقارنة بالرحلة إلى المحطة الفضائية الدولية أو إلى القمر، مع عدم وجود إمكانية العودة السريعة إلى الأرض".
وأضاف، "مع بداية الرحلات إلى المحطة الفضائية الدولية وانتهاء مهمة المكوك الفضائي "شاتل" أصبحت كل رحلة طويلة، لذلك أصبحت المتطلبات الصحية أكثر صرامة ". ومع ذلك تساهلت "ناسا" بعض الشيء في مسألة حدة البصر.
وأشار كيلي إلى أن عملية الاختيار لصفوف رواد الفضاء أصبحت تزداد صرامة سنة بعد أخرى بسبب كثرة الراغبين. فمثلا في عام 2017 استلمت "ناسا" 18300 طلب، اختير منهم 12 شخصا –خمس نساء وسبعة رجال.
ولكن هل سيزداد عدد الشركات الأمريكية التي ستعمل في مجال الفضاء، إذا تحول إلى سوق تجارية؟ لم يتنبأ كيلي بهذا، ولكنه أشار إلى أن "ناسا" تعتمد في إعداد رواد الفضاء جزئيا على شركات خاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر رائد فضاء أمريكي يتحدث عن شروط الاشتراك ببعثة المريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.