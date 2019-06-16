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السنوسي: رأينا لا يعني مسحنا من المشهد السياسي بأمر الآخرين

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التاريخ: 16-يونيو-2019

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السنوسي: رأينا لا يعني مسحنا من المشهد السياسي بأمر الآخرين

قال رئيس شورى المؤتمر الشعبي المساعد السابق للرئيس المعزول إبراهيم السنوسي إن رأي الحزب لا يعني مسحه من المشهد السياسي بأمر الآخرين.

 

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وذكر السنوسي أن الحزب ضد فض الاعتصام بالقوة وإراقة الدماء، وفي الوقت ذاته رأى أن اعتصام القيادة العامة صاحبته بعض الممارسات السالبة التي يرفضها الدين الإسلامي، وأضاف قائلاً: (مثلما يحرم الدين الإسلام قتل النفس فإنه يحرم الزنا والخمر وغيرها من المحرومات الأخرى).

 

 

وتابع حسب صحيفة الإنتباهة قائلاً: (أن يكون لنا رأي في السلبيات لا يعني أن يتم مسحنا من المشهد السياسي بأمر الآخرين).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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