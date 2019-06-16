قوة نظامية مدججة بالسلاح تضرب شرطيين بالعصي وتصيب (5)

ضربت قوة نظامية مدججة بالسلاح بواسطة عصي شرطيين وأوقعت (5) إصابات بينها كسور باليد.

وقالت مصادر شرطية أمس، أن القوة النظامية قامت بضرب الشرطيين رغم علمها بأنهم أفراداً نظاميين وينتسبون للشرطة.

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وذكرت المصادر أن القوة طالبت الشرطيين بإبراز هويتهم العسكرية وأثناء المطالبة قامت بضربهم بالعصي وأطراف الأسلحة “الدبشك”، دون أن تمهلهم فرصة لإشهار بطاقاتهم، وبلغ عدد المصابين نحو (5) من عناصر الشرطة أصيب أحدهم بكسور في يده جراء الاعتداء عليه بعصا بينما كان يقود دراجة نارية، وهو يتبع لقوات المباحث.

وأكدت مصادر أن عدداً من الذين تعرضوا للضرب فقدوا هواتفهم ومتعلقاتهم الشخصية جراء الاعتداء، وطالبت جهات بضرورة فتح التحقيق للتوصل للجهة المعتدية وضبط المتورطين في الحادث وتقديمهم للمحاكمة، حتى لا يكونوا ذريعة لوقوع جرائم اعتداءات متكررة من قبل النظاميين فيما بينهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)