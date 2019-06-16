مجلس الأمن الدولي يناقش حول تمديد ولاية بعثة اليوناميد بالسودان

وقال وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا، إن الأوضاع الأمنية في جميع ولايات السودان تؤثر بصورة غير مباشرة على استراتجية خروج اليوناميد من دارفور، ولا تشجع على الخروج.
و أيدت بريطانيا صاحبة مشروع القرار والولايات المتحدة الامريكية وألمانيا وفرنسا وبلجيكا بجانب المجموعة الإفريقية جنوب إفريقيا وساحل العاج وغينيا الاستوائية، بالإضافة إلى بيرو وإندونيسيا على التمديد لـ(يوناميد) إلى 2025 بدلا عن إنهاء مهمتها نهاية العام القادم، واعترضت كل من روسيا والصين على المشروع وأكدت ثقتها بقدرة السلطات السودانية على إدارة الأوضاع في دارفور عقب انسحاب القوات الأممية (يوناميد)، ورفضت التدخل في شؤون السودان الداخلية.
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