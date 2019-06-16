مجلس الأمن الدولي يناقش حول تمديد ولاية بعثة اليوناميد بالسودان

شدد مجلس الأمن الدولي على عدم تسليم مقار بعثة (يوناميد) إلى قوات الدعم السريع، في وقت أيد غالبية أعضائه مشروع القرار البريطاني الذي تمثل في تمديد ولاية البعثة إلى 5 سنوات، وأعلن مجلس الأمن البدء الشروع في ترتيبات جديدة لتمديد عمل بعثة حفظ السلام الأممية المختلطة في دارفور.

وقال وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا، إن الأوضاع الأمنية في جميع ولايات السودان تؤثر بصورة غير مباشرة على استراتجية خروج اليوناميد من دارفور، ولا تشجع على الخروج.