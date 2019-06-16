الشرطة تعيد انتشار قواتها بولاية الخرطوم

أعلنت شرطة ولاية الخرطوم إنتشار قواتها بمختلف الإدارات والواحدت بمحليات الولاية في التقاطعات الرئيسية والأسواق تحقيقاً لنشر الأمن والطمأنينة العامة عبر الدوريات والأطواف الثابتة والمتحركة. وناشدت الشرطة في بيان رسمي امس “السبت” ، المواطنيين بالتبليغ الفوري عن كل الظواهر السالبة التي تظهر في مناطق سكنهم وأماكن عملهم على الرقم “999” ونوهت إلى أن النجدة في إطار الأمن مسؤولية الجميع.

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