نشرة الظهيرة.. رسالة سعودية.. واتهام خطير للسفراء

في الساعات الأولى من صباح اليوم، شهدت السودان عدد من الأحداث الهامة على مستوى الأوضاع السياسية والإجتماعية، نقدمها لكم في السطور الأتية.



ولي العهد السعودي: أمن السودان واستقراره يهم المملكة

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن أمن السودان واستقراره يهم المملكة بصورة كبيرة ليس للأهمية الاستراتيجية لموقعه وخطورة انهيار مؤسسات الدولة فيه فحسب، ولكن نظراً أيضاً إلى روابط الأخوة الوثيقة بين الشعبين.

وأضاف الأمير في حوار صحفي بصحيفة "الشرق الأوسط"، أن أمن السودان واستقراره يهمنا كثيراً، وتابع "لقد كانوا اخواتنا ولا يزالون من السودان جزءاً من نسيجنا الاجتماعي، حيث أسهموا مساهمات مشهودة في مسيرتنا في مختلف المجالات.

وشدد على أن المملكة العربية السعودية ولن تدخر جهداً لتحقيق الاستقرار والأمن للسودان وشعبه الكريم.

وقال إننا عبرنا في المملكة عما تم اتخاذه من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني، وقدمنا كجزء من واجبنا تجاه الأشقاء في السودان، حزمة من المساعدات الاقتصادية، إضافة إلى إيداع مبلغ 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني.

وبشر الأمير بأنهم في المملكة سيستمرون في موقفهم الداعم لأشقائهم في مختلف المجالات حتى يصل السودان لما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم.

المجلس العسكري في السودان: لم نأمر بفض الاعتصام بالقوة

قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إنه لم يأمر بفض اعتصام القيادة العامة للجيش، قبل أقل من أسبوعين، بالقوة، ووصف نقل وسائل إعلام حول اعتراف المجلس بذلك، على لسان متحدثه الرسمي الفريق شمس الدين الكباشي، بانه "غير دقيق".

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وذكرت وكالة الأنباء السودانية، نقلا عن لجنة التحقيق المشكلة من المجلس العسكري، أن مسؤولين أمنيين شاركوا في الحملة الأمنية التي أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 100 شخص في 3 يونيو حزيران الماضي، دون أن يكونوا ضمن الفريق المكلف بتنظيف منطقة كولومبيا، على حد وصف المتحدث باسم لجنة التحقيق.

جاء ذلك فيما أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان، ارتفاع عدد القتلى منذ فض الاعتصام وحتى الآن إلى 118 قتيلا وفاة أحد المصابين، الأحد، وطالبت منظمة العفو الدولية بلجنة تحقيق دولية برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في أحداث العنف أثناء فض الاعتصام.

المجلس العسكري يتهم سفراء بـ"التآمر"

اتهم المجلس العسكري السوادني "بعض السفراء" دون الكشف عن هويتهم بـ"التآمر" و"تدمير" البلد الأفريقي في وقت يشهد استئناف محتمل لمفاوضات متجمدة بين المجلس والمعارضة لتشكيل حكومة مدنية.

وأكد نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو السبت في خطاب بشمال الخرطوم أن "بعض السفراء دمروا بلدنا وطردوا من دول أخرى والآن هم موجودن داخل السودان".

وهدد بالكشف عن "المؤمرات المحاكة من جانب هؤلاء السفراء على السودان قريباً".

واستدعت وزارة الخارجية السودانية في 12 من الشهر الجاري السفير البريطاني في الخرطوم عرفان صديق لإبداء استيائها إزاء تصريحات اعتبرت "غير متوازنة" للسفير على شبكة "تويتر" الاجتماعية حول العنف والتوتر في الأيام الأخيرة بالسودان وفقا لوكالة الأنباء السودانية.