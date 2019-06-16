لجنة التحقيق العسكرية في أحداث فض الاعتصام تعتذر للشعب السوداني

وأشار عبدالرحيم إلى وجود لجنة تحقيق منفصلة شكلت بواسطة النائب العام بموجب قانون النائب العام للإجراءات الجنائية وبصفته صاحب المسؤولية لإقامة الدعاوى الجنائية، مبينا أن لجنة التحقيق العسكرية لا تمس كل الإجراءات التي اتخذت بواسطة النائب العام باعتباره ‏صاحب الولاية العامة في هذا الشأن وستكون إجراءات اللجنة رهن إشارته متى ما طلب ذلك.

وأضاف الناطق الرسمي باسم لجنة التحقيق العسكرية في أحداث فض اعتصام القيادة العامة أن اللجنة تم تشكيلها بقرار من رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، برئاسة ضابط بالقوات المسلحة ‏برتبة اللواء حقوقي وعضوية 5 من الضباط القانونيين من كافة القوات النظامية وأن اللجنة باشرت أعمالها بالاستماع لعدد كبير من الشهود من الضباط وضباط الصف والجنود وبعض المدنيين من ميدان الاعتصام.