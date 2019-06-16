واعتبر أن المدنية تمثل مجلس الوزراء، وشدد على ضرورة تشكيل مجلس وزراء لتسييرمهام الجهاز التنفيذي للدولة واشترط أن يتم تشكيلها عبر اتفاق شامل للشعب السوداني وليس بصورة جزئية ورفض حميدتي حملات التشويه التي تتعرض لها قوات الدعم وقال:نحن بنفتح المتاريس وبنقبض النيقرز الفكوهم لينا، وبنسد دي بطينة ودي بعجينة، واستطرد : نحنا ل لو طلعنا برة الخدمة من البلد دي فعلى الدنيا السلام، اتجرحنا واتظلمنا وذلك ابتلاء.
وتعهد حميدتي بعدم السماح بانفلات الأوضاع بالبلاد وقال : نحن سودانيين مسلمين وأقسم على عدم انفلات البلاد من أيديهم، وأعلن عن ترحيبه بمن لديه رأي في الدعم السريع من الثوار.
وقطع بعدم امكانية فصل اي موظف حكومي إلا بالقانون وقال ما يهددوكم بالفصل والكتل وحرق الدكاكين، نحن لدينا أحكام عامة وزول واحد مابترفد وزي مابندافع عن الدعم السريع سندافع عن موظف الخدمة المدنية ومافي زول بفصلوا إلا بالقانون ومافي زول لابس بنطلون أو جلابية بفصل زول) وأعلن حميدتي عن خمسين الف وظيفة جديدة وتابع ( يطلع مهندس يجو عشرة مهندسين يطلع مدير بنك يجو عشرة) وجدد التزامه بتطبيق القانون حتى لو أدى إلى إدخاله للسجن وزاد لو قلت كلمة ستدفع ثمنها بالقانون) ووصف حميدتي الوضع الحالي بالخطير، وأردف البلد ماشة في انهيار بالمخطط لكن مافي رجعة للوراء و أقر بعدم مقدرتهم على تسيير الدولة كعساكر وتابع تمنياها بالرضا لكن للأسف الامور مشت في اتجاه تاني وبتصلح)
كانت هذه تفاصيل خبر حميدتي "مافي زول لابس بنطلون أو جلابية بفصل زول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.