مسيرات التأييد وحشود القاعات… المجلس العسكري البحث عن شرعية..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وضعت الأحداث التي أعقبت نجاح الثورة الشعبية المجلس العسكري الذي جاء للسلطة محمولا على أكتاف الثوار وضعته في امتحانات حقيقية لأن ماجرى بعد ذلك أثبت أن إعلان اللجنة الأمنية انحيازها للشعب، لأن استباق العسكري للتفاوض بإعلانه الاستعداد للحوار مع كل القوى السياسية صعب من مهمته وزاد من حدة المواجهات السياسية والفكرية التي وجد نفسه مضطرًّا للدخول فيها بعد ذلك لأنه تجاوز مهمته الأساسية ونسي نفسه وأصبح يتعامل كأنه حكومة شرعية حيث أنه استخدم نفس تكتيكات النظام السابق من خلال البحث عن داعمين أو تحالفات قبل دخوله في التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، ومثلت اللقاءات التفاكرية وحشود القاعات واحدة من أهم وسائل العسكري في شرعنة وجوده، ويعتبر اللقاء المرتقب اليوم مع الإدارة الأهلية امتدادًا للقاءات التفاكرية التي انخرط فيها منذ اعتلائه سدة الحكم فهل سيضفي لقاء العسكري بالإدارة الأهلية شرعية كانت قد منحتها للنظام المخلوع لكنها لم تحُل بينه وبين ثورة الشعب الذي سرق حقه في الحياة وأحلامه فاجتاحته بغضبتها العارمة

وكان العسكري قد التقى بأئمة المساجد، والدعاة، وسبق ذلك لقاءه بأحزاب الحوار الوطني بعد أن فشل التفاوض شكك مراقبون في لجوء العسكري إلى مسيرات التأييد التي نظمها تيار الشريعة والقانون ومبادرة أهل السودان إلا أن خلافات حادة وقعت داخل المسيرة المليونية ومن أسموا أنفسهم بـ (مبادرة أهل السودان) مع بدء البرنامج وقت الإفطار، وقال محمد علي الجزولي، رئيس حزب دولة القانون والتنمية، القيادي بتيار نصرة الشريعة، أنهم تعرضوا لخديعة، من دعاة مبادرة أهل السودان، وأن أهدافهم كانت إشراك الجميع في التفاوض

تفاوض لا تفريط:

وكان بعض المحتشدين في المسيرة الأخيرة قد حملوا لافتات تطالب بتفويض المجلس العسكري الانتقالي، وقال الجزولي في تسجيل صوتي لأنصاره قال: “نحن لن نفوِّض المجلس العسكري، وهو ليس شريكًا في الثورة، وإنما هو نصير والثورة هي ملك للشعب السوداني”، وأضاف : “مابيننا والمجلس العسكري تفاوض لا تفريط”، وكشف عن كذب وخداع تم في الشعارات المرفوعة، وأعلن عن انسحاب أنصاره من حشد القصر، ومايسند استخدام المجلس العسكري لتكتيكات النظام السابق استعانته بكميات من البصات الكبيرة، من(بص الوالي)، وشركة (تاتا)، ولم يكن خافيًا وقوف المؤتمر الوطني البائد خلف تلك المسيرات بعد روايات شهود عيان أن شباب وكوادر حزب المؤتمر أشرفت على عمليات الحشد والتنظيم والإعلام للبرنامج، وأثارت الصور التي حملها البعض بتفويض المجلس العسكري، ورئيسه البرهان للحكم مدى الحياة، جدلا واسعًا فهل تصب تلك المحاولات في نقل طريقة تتويج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن طريق إظهاره بطلا ومطلبا شعبيا؟

وكان المئات قد شاركوا في مسيرة داعمة للمجلس العسكري السوداني حاملين صورًا لجنرالات المجلس، فيما ردّد آخرون هتافات دينية. وذلك بعد يوم من شن المجلس العسكري حملة تشويه للاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الذي تم فضه لاحقًا ووصفه بأنه “مكان يمتلئ بالمخدرات والزنى”

وهتف المشاركون وغالبيتهم شباب في وسط الخرطوم(مئة بالمئة : “حكم عسكري”، وحمل بعض المشاركين لافتات عليها صور قائد المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، وكتب على بعضها: “يا برهان فوضناك.. ما عايزين رئيس بلاك” وردّد كثير من المشاركين في المسيرة الداعمة للمجلس العسكري هتافات مؤيدة للشريعة ومناهضة للعلمانية وهتف بعضهم فيما كانوا ينضمون لآخرين أمام المنصة: “حرية، سلام، عدالة، الشريعة خيار الشعب”.

مسيرة القصر:

وكانت مجموعة من التنظيمات الإسلامية قد دعت إلى مسيرة مليونية أمام القصر الجمهوري و شارك فيها تيار نصرة الشريعة الذي يضم الصوفية علي رأسهم الشيخ الطيب الجد، خليفة الشيخ ود بدر والسلفية وعلي رأسهم عبد الحي يوسف، ومحمد عبد الكريم، وماهر مهران والأنصارعلي رأسهم السيد الصادق الهادي المهدي، بالإضافة إلى أحزاب إسلامية وأحزاب وطنية تشمل تيار المستقبل، تيار الأمة الواحدة محمد علي الجزولي، اتحاد قوي الأمة محمود عبد الجبار، والحركة الإسلامية بجانب شباب ونساء إسلاميبن غير منتمين لأحزاب، فضلا عن ائتلاف الهيئة الوطنية الإسلامية بقيادة بروفيسور مصطفى إدريس المدير السابق لجامعة الخرطوم والتيار الوطني بقيادة المجاهد الناجي عبد الله.

الشرعية الثورية:

وقال المحلل السياسي محمد أحمد شقيلة، المعروف أن الشرعية الثورية دائما ماتكون لمن قام بالثورة على الأوضاع القائمة وينشد التغيير وبالتالي عندما تنجح الثورة ستؤول الأوضاع والأمور إلى من قام بالثورة وهو مايعطي قوى التغيير شرعية إدارة الفترة الانتقالية بمعية المجلس العسكري إلى حين التأكد أن ماقام به انحياز للثورة وليس انقلابا وعدم وجود طرف ثالث، ولايحق لأي طرف آخر المشاركة في الفترة الانتقالية، وتابع : “هذا يعني أن ماتقوم به بعض القوى التي لا وزن لها في الثورة في مقدمتها الجسم الهلامي الذي ظهر مؤخرًا ومايسمى بتيار الشريعة والقانون للدفاع ويرفع شعارات دينية ولكنه يرفع شعارات مؤيدة للمجلس العسكري والتظاهرات الضعيفة التي يقوم بها”.

إظهار السند الشعبي:

وقلل شقيلة من محاولات إظهار أن المجلس العسكري مسنود شعبيًّا عبر تنظيم الحشود والمسيرات وقال: “مهما يكن من أمر لتعلم كل الأجسام السياسية خلا المجلس العسكري وقوى التغيير لن تكون جزءًا من الفترة الانتقالية حتى وإن لم يتفق الطرفان أو يتوصلا إلى شيء فوقتها يكون من المستحيل عودة النظام السابق فهو ذهب دون رجعة ومهما كان نظام الحكم الذي سيفرزه الواقع وقتها فهو بالضرورة لن يضم إلا الفاعلين السياسين الرئيسيين والذين ليس من بينهم بالطبع كل القوى التي كانت تساعد حزب المؤتمر الوطني أو داعمة له ومؤيدة بأي صورة من الصور”.

فشل المحاولات:

ويرى شقيلة أن ذلك يعني أن كل المحاولات التي يقوم بها مايسمى بتيار الشريعة ومعه من أجسام نكرة لا وزن لها لن يفلحوا بأي حال في أن يكونوا جزءًا من الفترة الانتقالية مهما حاولوا وتوقع أن تؤول كل تلك المحاولات إلى الفشل وأرجع ذلك لجهة أن الإرادة العامة بالداخل تقف خلف قوى الحرية والتغيير واستدرك قائلا و الإرادة العامة لا تعني كل الشعب بل تعني الغالبية للدلالة على الإرادة العامة كذلك لا اعتراف لهؤلاء على المستوى الخارجي فالمجتمعين الدولي والإقليمي لا يعترفان إلا بقوى الحرية والمجلس العسكري دون غيرهما. ورأى أنه من الأجدى لمثل هذه الأجسام أن تعد نفسها للفترة مابعد الانتقالية فترة الانتخابات القادمة، إن كانت ترى أن لها دورًا يمكن أن تلعبه في الحياة السياسية السودانية أو أن لها شعبية، واعتبر أن فترة ثلاث سنوات ليست بالبعيدة، ووصف مايقوم به المجلس العسكري بالمراوغات والمناورات و يستخدم فيها كثيرًا من أساليب النظام البائد وأكد أنها لن تجديه نفعا وأردف: “بل ستفقده شرعيته الشعبية والسياسية التي هي الآن في أضعف حالاتها”، وحذر المجلس العسكري من مغبة الاستمرار في تلك الأساليب التي رأى أن العسكري عليها إذا أصر على الاستمرار فيها ستسقطه كما كانت سببا رئيسيا من أسباب سقوط النظام البائد.

كرت الحشود:

وكان نائب رئيس المجلس العسكري الفريق ركن محمد حمدان دقلو حميدتي، قد لوح بإمكانية استخدام الحشود الجماهيرية لإثبات شعبية المجلس وقال في تصريحات سابقة: “جماهيرنا أكثر منهم ويمكن أن نأتي بهم”؛ في إشارة إلى قوى التغيير.

والملاحظ أن العسكري وقع في نفس الأخطاء التي وقع فيها النظام المخلوع من استخدام للعنف ومحاولات تجييش الحشود لإظهار شعبيته، فأمس نظمت قوات الدعم السريع مخاطبة جماهيرية لقواته بقري، وكان رئيس الجمهورية المخلوع المشير عمر البشير في آخر أيامه قد لجأ إلى تكتيك الحشود المضادة للثورة ففي الوقت الذي كان الثوار يتقدمون بمذكرة للبرلمان للمطالبة برحيله ونظامه وسقط عدد من الشهداء والجرحى كان البشير يرقص على أنغام الأغنيات الحماسية بالساحة الخضراء..

شخصيات اعتبارية:

ورأت أستاذة العلاقات الدولية في مركزالدراسات الدبلوماسية بجامعة الخرطوم د.تماضر الطيب أن العالم يميز بين الشخصيات الاعتبارية على أساس مدني، ويتعامل مع حجم شعبيتها بناء على خلفيتها المدنية مثل التكتلات والأحزاب ومشاهير الغناء والأندية العالمية ولاعبي كرة القدم وكلهم يشكلون ما يعرف بمنظمات المجتمع المدني، وقطعت بعدم وجود في العالم من يقول إن القائد العسكري أو الجنرال لديه شعبية جارفة لأن طبيعة المهام العسكرية تختلف عن المدنية، والمؤسسات العسكرية تختلف مهامها حسب القوى النظامية فالجيش يحمي الحدود، والشرطة تكافح الجريمة ولكنهما يشتركان في حماية الأمن. واعتبرت أن الدعوة التي أطلقها المجلس العسكري لحشد جماهيري أو تظاهرة تختلف عن مفهوم العسكرية في العالم، وقالت تماضر لـ(الجريدة (لو خرج الشعب السوداني وقال إنه يؤيد المجلس العسكري فلن يعترف به العالم لأن العالم حاليًّا لا يعترف بحكم العسكر للدول) ودللت على ذلك بتعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، وأردفت: “لا يوجد قائد عسكري في العالم حاليًّا خرج وقال إن لديه شعبية ليكتسب منها الشرعية في الحكم”.

رفض الاعتراف الدولي:

وأكدت تماضر أن المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن الدولي ودول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) وكندا والاتحاد الأوروبي والأفريقي شددوا على تسليم السطة للمدنيين وقيام الدولة المدنية بالسودان، وتابعت (: “من هذا المنطلق فلن يكترث للحشد الذي دعا له المجلس العسكري الانتقالي مهما كان وزنه حتى لو فوضه لحكم البلاد”، وأشارت أن الحشود والتظاهرات لم تمنح شرعية للنظام البائد بقيادة المخلوع عمر البشير بالبقاء في الحكم، ولم تحصنه من الثورة الشعبية حتى سقط، وقللت من الأحاديث التي تتحدث عن شعبية الرئيس المصري الفريق عبد الفتاح السيسي التي أوصلته إلى السلطة وأضافت: “على المجلس العسكري أن يعلم أن سياق تجربة السيسي مختلفةعن السودان لأن انقلابه على مرسي كان مدعوم دوليًّا بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وكان مخططًا له وكان مكلفًا بمحاربةحركة الإخوان المسلمين الذين تعاديها أمريكا” ولفت إلى أن التأيد الدولي والإقليمي الذي حظي به السيسي لم يحُل بين تعليق الاتحاد الأفريقي لعضوية مصر ولم يعترف به ألا بعد قيام الانتخابات واستبعدت إمكانية الاعتراف بالمجلس العسكري حتى لو قام العسكري بتنفيذ تهديداته بإقامة الانتخابات وعاد عبرها لحكم السودان فلن يعترف به. وأكدت اختلاف المواقف الدولية بين السودان ومصر لجهة أن المجتمع الدولي رفض الاعتراف بالمجلس العسكري كسلطة شرعية مما أدى إلى تعليق واشنطون الحوار السوداني الأمريكي والذي كان الهدف منه إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وتابعت: “على المجلس أن يدرك أن تجربتنا تختلف عن مصر تماما،وعليه أن لا يقارن نفسه بها”

تكرار سيناريوهات الحشود:

ويرى مراقبون أن المجلس العسكري أصبح يعاني من عزلة شعبية بعد قيامه بفض الاعتصام الذي أدى لسقوط 61 شهيدًا بحسب إحصاءات العسكري وأكثر من 200 بحسب إحصاءات لجنة الأطباء المركزية، وهنا يبرز سؤال هل سيلجأ العسكري إلى تنظيم مسيرات تأييد شبيهة أشبه بمسيرة الساحة الخضراء، ومايعضد ذلك أن المجلس العسكري بدأ أمس بتدشينه لقاء ات جماهيرية بمنطقة قري الكبري بالريف الشمالي وأعرب حميدتي لدى مخاطبته اللقاء عن دهشته من الحشود التي خرجت لاستقباله وقال: “أنا مندهش اليومين دي صورتنا مشوهة كونوا تكون في حشود زي دي معناها نحنا ماشين صاح” وطالب بإعادة خروج الملايين من الشعب التي قامت بإسقاط النظام مرة أخرى. وأردف:” تفويضنا ليس من المجلس العسكري وإنما من الشعب وكما خرج الملايين عليهم أن يخرجوا ولابد من حكومة مجلس وزراء لتسيير دفة دولاب العمل التنفيذي” وقاطعت حميدتي هتافات مشتتة تطالب بالعسكري إلا أنه شكرهم قائلا: “لابد من مجلس وزراء” وأعلن عن عزم العسكري تنظيم لقاءات جماهيرية في كافة أنحاء البلاد وأردف: “نحن لن نصل بيت بيت وإنما مدينة مدينة وحي حي”.