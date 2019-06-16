الانترنت والأمن القومي.. بقلم سمية سيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعيش البلاد حالة من الشلل التام وعدم الاتصال بالعالم الخارجي نتيجة لقطع خدمة الانترنت بشكل كامل.

الأمر لا يتعلق فقط بتواصل الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الأخبار الكاذبة وفبركة المعلومات وبث مقاطع الفيديوهات التي تثير مشاعر الناس كما رأى الذين فكروا في قطع الخدمة وعزل البلاد عن محيطها الإقليمي والعالمي.

على المستوى الداخلي تسبب قطع خدمة الانترنت في حصول المواطنين على خدمات مهمة جداً كدفع الفواتير والرسوم الحكومية.. توقف شبه تام لشراء الكهرباء.. توقف وتأخير في صفوف كثير من الخدمات التي كانت تعتمد على الدفع الالكتروني خاصة عبر البنوك وبعض الوحدات المهمة التي ظلت تعتمد على خدمة الانترنت منذ سنوات.. وخير مثال لذلك الجمارك والسجل المدني.. اورنيك 15 وغيرها من الرسوم التي ارتبطت بخدمة الانترنت..

على صعيد التواصل الاجتماعي فليس من حق جهة رسمية أن تتسبب في قطع الخدمة عن الجمهور إذا نظرنا لها من ناحية الحريات العامة برغم ان هذه الحريات معتدى عليها دوماً من الجهات الأمنية في دولة كما السودان ودول أخرى لا تؤمن بحرية الصحافة والحريات العامة لمواطنيها.. لذلك ليس مستغرباً أن يفكر المجلس العسكري او أية جهة أمنية اخرى بقطع الانترنت والتسبب في عزلة الشعب السوداني بهذه الطريقة المزعجة.

المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق ركن شمس الدين كباش قال في حوار مع هذه الصحيفة (الإنتباهة) نشر الأربعاء حول رأيهم في شروط قوى الحرية والتغيير للعودة الى طاولة المفاوضات. ان المجلس العسكري أعاد خدمة الانترنت الخاصة بالخدمات، ولكن الجزء الخاص بالتواصل الاجتماعي مربوط بالأمن وانهم لا يقبلون الحديث عنه ولديهم تقديرات وأنهم الجهة الوحيدة التي تتحدث في الأمن.

صحيح أن الجهة الوحيدة التي يحق لها الحديث عن الأمن هي الجهات الأمنية والعسكرية لكن السؤال متى كان التواصل بين الناس جزء من الأمن القومي. الـلهم إلا اذا كانت مواقع التواصل الاجتماعي تعمل في مجلس التجسس والاختراقات الأمنية ومثل هذا التفكير له مردود سلبي على المجتمع السوداني وهو الأحرص على وحدة الوطن.

قطع خدمة الانترنت وضع شركات الاتصال بالبلاد في امتحان مصداقية عسير جداً. اذ أن العقد بينها وبين عملائها يمنع مثل هذا الإجراء. بل يحق لاي مواطن تضرر من عدم إتاحة الخدمة ان يرفع دعوى قضائية أمام المحاكم . لكن ولأننا شعب لا نهتم بكثير من حقوقنا فلا أعتقد ان من بيننا من يطالب قضائياً بحقه في إتاحة هذه الخدمة دون تدخل من الحاكمين.