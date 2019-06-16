مين الخرب جامعة الخرطوم؟.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*الجميلة ومستحيلة
*من اعرق جامعات العالم
*كانت كلية غردون
*ثم اشرقت جامعة الخرطوم
*اسهمت في تأهيل الرعيل الاول للخدمة المدنية
*تخرج فيها علماء وضعوا بصماتهم العلمية على دفتر الحضور العالمي
*وتوسعت وكبرت وزادت احتراماً
*سمعنا عن الهجمة التخريبية التي اصابتها
* والكل يدفع عن نفسه مسؤولية الخراب
* شأنه شأن فض الاعتصام
* الجميع ينكره حطب للممارسات المنكرة التي تم اتباعها في مجزرة فض الاعتصام
* والتي يبرر البعض العملة السودة بان عدد القتلى ليس كما تداوله الناس
*وكأن قتل الناس له نصاب وعدد دونه لا يعتبر قتل الناس جريمة
* وفينا من يبرر بقوله ان القاء الجثامين في النيل ضرب من الخيال
*وكأن القتل مباح اذا لم يتم القاء المقتول في النيل
* ومازالت بطن النيل حبلى بفوارس الثوار
* وقعوا براهم
* انتحروا
* وفينا من ينتقد ضرب مطار ابها ويشتغل صامت حيال مجزرة الثالث من يونيو
* يونيو الذي ارتبط (بالفقر) عندنا
* شهر فقر خلاس
* غير الخبوب ما بجيب لينا شيء
*واخيراً تناول الناس التخريب الذي اصاب الجميلة ومستحيلة جامعة الخرطوم
* وكالعادة الجميع ينفي التهمة عن نفسه ويرميها على غيره
* لكن انا عارف الخرب جامعة الخرطوم منو
* خربها العربها
*خربها الملاها مكاتب امن وكتائب
*خربها الفتح بواباتها للعسكر
* خربها الداير يصنع منها معسكراً لتجنيد التبع
*عرفتوا منو؟
*اوضح ليكم اكتر
*اقروا الكلام المكتوب على الحوائط
*وشوفوا الرسومات
*بتعرفوا الخربها منو
*لسه ما عرفتوا؟؟؟
*عارفكم عارفين لكن عاملين رايحين
*زمن الغتغيت انتهى
* خربها الفتح موضوع خرابها وسكت على ارواح شباب سلبت ودماء شرفاء سالت
*وقع ليكم ولا اوقعو ليكم !!!!
*ايها الناس
*اتفق مع الفريق شمس الدين في ان اعادة النت تشكل مهدداً للامن
*لانو الفيديوهات الشفناها دي
*لو شافها الشعب الامن الا يطير
*بشاعة لم نشاهدها في فيلم جاسوس
*ولا في افلام عصابات المخدرات والمافيا
*عشان كده النت ده حقو ما يرجع نهائي
*لانو لو رجع حتى ولو بعد مية سنة
*حانلقي ناس القبور واقفين طابور للقصاص
*بيعوا النت لحقوهو خط هيثرو
*كي لا يكون مهدداً للأمن
*هو الاتباع في البلد دي شوية؟؟؟
*ايها الناس
*نترحم على الشهداء مع كل طرفة عين
*ولن ننسى
*المهم
*الزولفاني قالوا مشى عمان
*عملتها ظاهرة يا معاوية الجاك
*اقصد يا الزولفاني
*خليت الجنيه الفاني ومشيت للريال العماني
*اخير ليك يا اخوي
*بلد صرافها الآلي لا بيدفع لا بخجل لا ببالي
*البقعدك فيها شنو؟
*وشايف زولفا ساق الجهاز الفني كلو
*حتى السوداني
*ناس عمان ديل ما دايرين مجلس ادارة عشان نشهل ليهم ناس اسد وشمس ديل؟؟
*المهم
*مباراة الحرية والمجلس مستمرة
*ومتوترة برغم التحكيم الاجنبي
*حكم الوسط اثيوبي
*رجال الخطوط افارقة من افريقيا السمراء
*المراقب امريكي
*والحكم الرابع عربي رغم حضوره المتأخر
*ولكن الجماهير تسأل عن اسم مدرب المجلس
*تشكيلة غريبة يلعب بها
*تغييرات مستعجلة وغير مجدية ولم تغير في شكل اداء الفريق
*حتي الخانات جوه الملعب ملعب فيها لاعبين مقلوبين
*ادى ذلك لحدوث ربكة في اداء فريق المجلس
*شمس الدين صرج واحدة قربت تخش فيهم قون
*ود العطا الجماهير استبشرت به خيراً
*لكن كورتو كلها عملها لي ورا
*بعض لاعبي المجلس في العشرة دقائق الاخيرة بقوا يتدسوا
*لا بظهر عشان يستلم كورة
*ولا بمرر لي زميل
*الامر الذي افقد منتخب المجلس الاستحواذ على الكرة
*وبقي لاعب مضغوط
*يظهر مدربهم ده مغمور
*بالذات ابقاؤه على الطرف اليمين القاعد ساي ده
*لا بقطع لا بغطي ولا بفتح خانة
*ولما سألوهو قال دي كورة دي
*مقومات كورة ما فيها
*لا ملعب ولا جمهور ولا حوافز تخلي الزول يلعب
* واول كورة جاتو بيضها
*مدرب غريب انا ما عارفو داير يصل لشنو
* فريق الحرية مازالت تعيبه ختام الهجمة
* ضيع اهدافاً بالجملة
*والزمن ماشي ومحسوب عليهو
*بالذات والمباراة في ارضو ووسط جمهوروا
* وحقو فريق الحرية يعرف
*انو لو اضاع نقاط هذه المباراة
* تاني ستين سنة ماحا يلعب سنترليق صعود
*من بدري الحكام بطيروهو
*وخسارة فريق الحرية لهذه المباراة
*حايهبط معاهو فريق الشعب
*لانو لو فريق المجلس انتصر
*حايصعد هو
*وحايهبط الحرية والشعب
*ولو فاز الحرية
*الشعب بكون فايت المجلس بنقطة
*وبالتالي يصعد مع الحرية
* لعب المجلس خشن نعم
*ولكن قوة التحمل مطلوبة من الحرية لاجل تأهل انتظرناهوا تلاتين سنة
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*باستقالتك شرفتنا يا والينا
*لسه البلد خيرها فينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال: عرفتوا الخرب جامعة الخرطوم منوووو ولي شنووووو؟؟؟
والى لقاء.
سلك
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