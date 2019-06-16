مين الخرب جامعة الخرطوم؟.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*الجميلة ومستحيلة

*من اعرق جامعات العالم

*كانت كلية غردون

*ثم اشرقت جامعة الخرطوم

*اسهمت في تأهيل الرعيل الاول للخدمة المدنية

*تخرج فيها علماء وضعوا بصماتهم العلمية على دفتر الحضور العالمي

*وتوسعت وكبرت وزادت احتراماً

*سمعنا عن الهجمة التخريبية التي اصابتها

* والكل يدفع عن نفسه مسؤولية الخراب

* شأنه شأن فض الاعتصام

* الجميع ينكره حطب للممارسات المنكرة التي تم اتباعها في مجزرة فض الاعتصام

* والتي يبرر البعض العملة السودة بان عدد القتلى ليس كما تداوله الناس

*وكأن قتل الناس له نصاب وعدد دونه لا يعتبر قتل الناس جريمة

* وفينا من يبرر بقوله ان القاء الجثامين في النيل ضرب من الخيال

*وكأن القتل مباح اذا لم يتم القاء المقتول في النيل

* ومازالت بطن النيل حبلى بفوارس الثوار

* وقعوا براهم

* انتحروا

* وفينا من ينتقد ضرب مطار ابها ويشتغل صامت حيال مجزرة الثالث من يونيو

* يونيو الذي ارتبط (بالفقر) عندنا

* شهر فقر خلاس

* غير الخبوب ما بجيب لينا شيء

*واخيراً تناول الناس التخريب الذي اصاب الجميلة ومستحيلة جامعة الخرطوم

* وكالعادة الجميع ينفي التهمة عن نفسه ويرميها على غيره

* لكن انا عارف الخرب جامعة الخرطوم منو

* خربها العربها

*خربها الملاها مكاتب امن وكتائب

*خربها الفتح بواباتها للعسكر

* خربها الداير يصنع منها معسكراً لتجنيد التبع

*عرفتوا منو؟

*اوضح ليكم اكتر

*اقروا الكلام المكتوب على الحوائط

*وشوفوا الرسومات

*بتعرفوا الخربها منو

*لسه ما عرفتوا؟؟؟

*عارفكم عارفين لكن عاملين رايحين

*زمن الغتغيت انتهى

* خربها الفتح موضوع خرابها وسكت على ارواح شباب سلبت ودماء شرفاء سالت

*وقع ليكم ولا اوقعو ليكم !!!!

*ايها الناس

*اتفق مع الفريق شمس الدين في ان اعادة النت تشكل مهدداً للامن

*لانو الفيديوهات الشفناها دي

*لو شافها الشعب الامن الا يطير

*بشاعة لم نشاهدها في فيلم جاسوس

*ولا في افلام عصابات المخدرات والمافيا

*عشان كده النت ده حقو ما يرجع نهائي

*لانو لو رجع حتى ولو بعد مية سنة

*حانلقي ناس القبور واقفين طابور للقصاص

*بيعوا النت لحقوهو خط هيثرو

*كي لا يكون مهدداً للأمن

*هو الاتباع في البلد دي شوية؟؟؟

*ايها الناس

*نترحم على الشهداء مع كل طرفة عين

*ولن ننسى

*المهم

*الزولفاني قالوا مشى عمان

*عملتها ظاهرة يا معاوية الجاك

*اقصد يا الزولفاني

*خليت الجنيه الفاني ومشيت للريال العماني

*اخير ليك يا اخوي

*بلد صرافها الآلي لا بيدفع لا بخجل لا ببالي

*البقعدك فيها شنو؟

*وشايف زولفا ساق الجهاز الفني كلو

*حتى السوداني

*ناس عمان ديل ما دايرين مجلس ادارة عشان نشهل ليهم ناس اسد وشمس ديل؟؟

*المهم

*مباراة الحرية والمجلس مستمرة

*ومتوترة برغم التحكيم الاجنبي

*حكم الوسط اثيوبي

*رجال الخطوط افارقة من افريقيا السمراء

*المراقب امريكي

*والحكم الرابع عربي رغم حضوره المتأخر

*ولكن الجماهير تسأل عن اسم مدرب المجلس

*تشكيلة غريبة يلعب بها

*تغييرات مستعجلة وغير مجدية ولم تغير في شكل اداء الفريق

*حتي الخانات جوه الملعب ملعب فيها لاعبين مقلوبين

*ادى ذلك لحدوث ربكة في اداء فريق المجلس

*شمس الدين صرج واحدة قربت تخش فيهم قون

*ود العطا الجماهير استبشرت به خيراً

*لكن كورتو كلها عملها لي ورا

*بعض لاعبي المجلس في العشرة دقائق الاخيرة بقوا يتدسوا

*لا بظهر عشان يستلم كورة

*ولا بمرر لي زميل

*الامر الذي افقد منتخب المجلس الاستحواذ على الكرة

*وبقي لاعب مضغوط

*يظهر مدربهم ده مغمور

*بالذات ابقاؤه على الطرف اليمين القاعد ساي ده

*لا بقطع لا بغطي ولا بفتح خانة

*ولما سألوهو قال دي كورة دي

*مقومات كورة ما فيها

*لا ملعب ولا جمهور ولا حوافز تخلي الزول يلعب

* واول كورة جاتو بيضها

*مدرب غريب انا ما عارفو داير يصل لشنو

* فريق الحرية مازالت تعيبه ختام الهجمة

* ضيع اهدافاً بالجملة

*والزمن ماشي ومحسوب عليهو

*بالذات والمباراة في ارضو ووسط جمهوروا

* وحقو فريق الحرية يعرف

*انو لو اضاع نقاط هذه المباراة

* تاني ستين سنة ماحا يلعب سنترليق صعود

*من بدري الحكام بطيروهو

*وخسارة فريق الحرية لهذه المباراة

*حايهبط معاهو فريق الشعب

*لانو لو فريق المجلس انتصر

*حايصعد هو

*وحايهبط الحرية والشعب

*ولو فاز الحرية

*الشعب بكون فايت المجلس بنقطة

*وبالتالي يصعد مع الحرية

* لعب المجلس خشن نعم

*ولكن قوة التحمل مطلوبة من الحرية لاجل تأهل انتظرناهوا تلاتين سنة

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*باستقالتك شرفتنا يا والينا

*لسه البلد خيرها فينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال: عرفتوا الخرب جامعة الخرطوم منوووو ولي شنووووو؟؟؟

والى لقاء.

سلك