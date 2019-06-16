مصرع توأم غرقا شمالي بحري…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقيت صبيتين (توأم)،مصرعهما بشاطئ النيل قبالة منطفة السقاي شنال بحري وبحسب مصدر مطلع ان التؤام ذهبتا للتنزهه والترفيه وفي اثناء لهوهما بالقرب من النيل انزلقت احداهن وحاولت الاخري انقاذها بيدها لتلقي حتفها مع شقيقتها وفور وقوع الحادث تم ابلاغ شرطة الانقاذ النهري التابعة لمنطقة السقاي حيث سارعت الي انتشال جثث الضحايا. المادة السابقة عودة (الأمل) للمريخ.. بقلم عبد الله ابو وائل المقالة القادمة ماذا نكتب؟!!.. بقلم سهير عبد الرحيم

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