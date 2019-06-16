عودة (الأمل) للمريخ.. بقلم عبد الله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[أمس الاول استمعت الي المدير التنفيذي لنادي المريخ الدكتور “مدثر خيري” متحدثا عن شكوي المريخ ضد مريخ الفاشر ضد مشاركة اللاعب “هشام جنينة” في المباراة التي جمعت الفريقين الموسم الماضي في الدوري الممتاز.

[المدير التنفيذي لنادي المريخ تحدث بهدوء شديد ودون ادني انفعال مؤكدا ان قضية المريخ لدي (كاس) لم تكن في صالح النادي نتيجة صياغة الشكوي بصورة اسقطت كثير من المستندات التي تعضد موقف النادي.

[“خيري” اشار لامكانية كسب المريخ للشكوي بعد المجهود الكبير الذي قام به المحامي التركي واصفا الخطوة بانها اعادت القضية الي المربع الاول بمعني ان التركي نجح في معالجة اخطاء صياغة الشكوي بمطالبته للجنة القبول بمستندين دفع بهما المريخ وهما عقد مدير الكرة السابق “ايمن عدار” ومستند ايقاف اللاعب مثار الشكوي.

[حديث “خيري” يؤكد ان بصيص من الامل بدأ يلوح في الافق كي يكسب المريخ شكواه لدي (كاس) رغم الاخطاء التي ارتكبها من صاغوا الشكوي.

[نعلم ان منح المريخ النقاط الثلاث لا يغير شيئا سوي اعتبار الاحمر بطلا لدوري النسخة السابقة لكننا نريد الاستفادة من تلك القضية في قراءة القوانين التي تحكم الكرة السودانية ومعالجة السلبيات حتي لا تتكرر مستقبلا.

[علي المستوي الشخصية تابعت الدكتور “خيري” باهتمام كبير واستفدت كثيرا من حديثه الذي يعبر عن الخبرات القانونية لدي هذا الرجل الذي يجب ان نرفع له القبعات.

[لو كنت مكان الاخوة في مجلس ادارة نادي المريخ لمنحت هذا الرجل مزيدا من الصلاحيات حتي يستفيد الاحمر من خبراته.

[ليست لي معرفة مسبقة بالدكتور “خيري” ولم التقيه الا مرة واحدة ولدقائق معدودات من خلال الندوة التي نظمتها القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بالخرطوم لكن دفالعي عن الرجل يأتي من واقع متابعتي لتصريحاته ومواقفه بشان الازمات الرياضية.

[مشاركة “خيري” في وضع النظام الاساسي لنادي المريخ يمنحنا الثقة بان مستقبل الزعيم في ايدي امينة.

[ادعموا هذا الرجل بدلا من تأليب الراي المرخي عليه.

مشهد اخير

[الاستقالات التي يتقدم بها عدد من اعضاء مجلس المريخ من شأنها ان تؤزم الموقف في النادي الجماهيري ما لم يتم اجازة النظام الاساسي في اسرع وقت ومن ثم تحديد موعد الجمعية العمومية التي تنتخب مجلس ادارة جديد.