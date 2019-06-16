لبنان.. اجتماع سري مع سوريا والأردن لبحث فتح الطريق البرية

كشف وزير الزراعة اللبناني، حسن اللقيس، عن مباحثات سرية أجرتها بلاده مع سوريا والأردن حول مسألة فتح الطريق البرية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية.

وقال اللقيس خلال حضوره المؤتمر الداخلي للاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان إن "اجتماعات سرية حصلت في وزارة الأشغال اللبنانية والسورية لحل مسألة الرسوم المرتفعة المفروضة على الشاحنات اللبنانية لتخفيضها وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية إلى الدول العربية".

ولفت إلى أن" ما يجري على الحدود الأردنية هو عمل أمني وعلينا تفهمه كمزارعين ومصدرين لبنانيين"، داعيا إلى "ضرورة المحافظة على المواصفات وجودة الإنتاج الزراعي منعا للإساءة لسمعة القطاع الزراعي" اللبناني.

كما اعتبر وزير الزراعة أن حماية الإنتاج الوطني هي الهاجس الأول، موضحا أن "التهريب يمثل الخطر الأكبر الذي يهدد الإنتاج الزراعي اللبناني".

وأضاف أنه تم التوصل إلى اتفاق مع السلطات الأمنية في لبنان حول تشديد ضبط الحدود البرية، عبر تسيير دوريات للقوى الأمنية، إضافة إلى تفعيل عمل الجمارك، لوضع حد لظاهرة التهريب عبر الحدود.