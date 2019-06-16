بعد جدل كبير.. السعودية تكشف حقيقة إعدام الشاب "المراهق"

وأكد مسؤول سعودي، تحدث لوكالة "رويترز" شريطة عدم نشر اسمه، أن "هذا الشاب لن يعدم وقد يتم الإفراج عنه بحلول عام 2022".
وأضاف أن "مرتجى قريريص، الذي ألقى القبض عليه في سبتمبر/ أيلول سنة 2014، صدر ضده حكم مبدئي بالسجن 12 عاما، مع احتساب المدة التي قضاها منذ القبض عليه، و4 سنوات مع وقف التنفيذ لصغر سنه، مشيرا إلى أنه يمكن استئناف الحكم".
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