غارات للتحالف على أهداف نوعية في صنعاء وصعدة

واستهدفت الغارات قدرات نوعية ومخازن طائرات مسيرة وأسلحة للميليشيات في قاعدة الديلمي، ومعسكرا للصيانة، وأهدافًا حوثية في شارع الستين ومديريتي "بني الحارث" و"بلاد الروس".
كما شنت مقاتلات التحالف غارات أخرى على مواقع الميليشيات في مديرية رازح بصعدة.
وقالت مصادر عسكرية إن الغارات أسفرت عن مقتل جميع من كانوا على متن المركبة.
وتأتي هذه الغارات عقب سلسلة غارات جوية لطيران التحالف، استهدفت مخزن ألغام وعبوات ناسفة في بني حسن شمال مديرية عبس، ومركبتين للمتمردين بمديرية مستبأ.
وكان التحالف العربي أكد في بيان سابق أنه جرى تدمير مقر تخزين طائرات مسيرة تستخدم للأغراض العدائية من قبل ميليشيات الحوثي ضمن الأهداف المستهدفة.
وشدد التحالف العربي على أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيرا إلى اتخاذه كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.
وأشارت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى أن تدمير القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمي والدولي.
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