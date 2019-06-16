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الرئيس الأفغانى يتوجه إلى لندن للقاء عدد من مسئولى الحكومة البريطانية

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توجه الرئيس الأفغاني أشرف غاني اليوم الأحد إلى لندن في زيارة إلى بريطانيا من المقرر أن يلتقي خلالها بعدد من المسئولين البارزين بالحكومة، وذلك وفقا لما أعلنه القصر الرئاسي في كابول.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أنه من المقرر أن يحضر غاني، خلال زيارته لبريطانيا، مباراة كأس العالم للكريكيت بين أفغانستان وإنجلترا في مانشستر بعد غد الثلاثاء .

كان غاني قد شارك أمس الأول، الجمعة، في قمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك بقيرغيزستان حيث ركزت على مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

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