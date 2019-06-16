الرئيس الأفغانى يتوجه إلى لندن للقاء عدد من مسئولى الحكومة البريطانية

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أنه من المقرر أن يحضر غاني، خلال زيارته لبريطانيا، مباراة كأس العالم للكريكيت بين أفغانستان وإنجلترا في مانشستر بعد غد الثلاثاء .
كان غاني قد شارك أمس الأول، الجمعة، في قمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك بقيرغيزستان حيث ركزت على مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
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