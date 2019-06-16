وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن وزير الخارجية الياباني ونظيره المونغولى قد أجريا محادثات في العاصمة أولان باتور، مشيرة إلى أن تارو كونو يعد أول وزير خارجية ياباني يزور مونغوليا منذ 9 سنوات
وقال الوزير الخارجية الياباني "إن بلاده ترغب في عقد قمة مع كوريا الشمالية وليس لديها شروط مسبقة لذلك".. وقد اتفق الوزيران على أهمية التنفيذ الكامل لعقوبات مجلس الأمن الدولي لكي تتخلى بيونج يانج عن برامجها النووية والصاروخية.
وأضاف أن اليابان ستواصل الوقوف إلى جانب شعب مونغوليا، معربا عن أمله في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
يذكر أن اليابان تتهم كوريا الشمالية باختطاف 13 من مواطنيها خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وتجنيدهم من أجل التجسس لصالحها.
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تطلب من مونغوليا المساعدة فى حل قضية مواطنيها المختطفين بكوريا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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