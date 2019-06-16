وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر - في تصريح له اليوم - إن الإضراب يأتي من أجل المطالبة بتحسين الظروف المعيشية للأسرى، زيادة وقت "الفورة"، وقف الاقتحامات الليلية، إعادة ممثل المعتقل المبعد، وإنهاء كافة المظاهر القاهرة والصعبة التي يواجهها ذوو الأسرى أثناء الزيارة.
وأضاف أن وحدات القمع الخاصة الإسرائيلية اقتحمت السجن الذي يقبع فيه 44 أسيرا أول أمس،الجمعة، بعد منتصف الليل، ونكلت بالأسرى، وحطمت أغراضهم الخاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأسرى الفلسطينيون فى سجن"عسقلان" الإسرائيلى يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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