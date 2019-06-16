الأسرى الفلسطينيون فى سجن"عسقلان" الإسرائيلى يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام

شرع الأسرى الفلسطينيون في سجن "عسقلان" الإسرائيلي اليوم،الأحد، بإضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها؛ جراء ممارسات إدارة السجن بحقهم.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر - في تصريح له اليوم - إن الإضراب يأتي من أجل المطالبة بتحسين الظروف المعيشية للأسرى، زيادة وقت "الفورة"، وقف الاقتحامات الليلية، إعادة ممثل المعتقل المبعد، وإنهاء كافة المظاهر القاهرة والصعبة التي يواجهها ذوو الأسرى أثناء الزيارة.

وأضاف أن وحدات القمع الخاصة الإسرائيلية اقتحمت السجن الذي يقبع فيه 44 أسيرا أول أمس،الجمعة، بعد منتصف الليل، ونكلت بالأسرى، وحطمت أغراضهم الخاصة.