رويترز: وزير المالية الجزائرى الأسبق يمثل أمام المحكمة العليا بتهمة الفساد

وقالت قناة النهار، إنه مثل أمام قاضى التحقيق، ولم توجه اتهامات رسمية بعد لـ"جودى"، لكنه انضم لمجموعة من كبار الشخصيات التى تواجه تحقيقات منذ اندلاع احتجاجات هذا العام تطالب برحيل النخبة الحاكمة.
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