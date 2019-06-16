رويترز: وزير المالية الجزائرى الأسبق يمثل أمام المحكمة العليا بتهمة الفساد

ذكر التلفزيون الرسمى الجزائرى، أن وزير المالية الجزائرى الأسبق كريم جودى، مثل أمام المحكمة العليا، اليوم الأحد، للرد على أسئلة عن اتهامات بالفساد.

وقالت قناة النهار، إنه مثل أمام قاضى التحقيق، ولم توجه اتهامات رسمية بعد لـ"جودى"، لكنه انضم لمجموعة من كبار الشخصيات التى تواجه تحقيقات منذ اندلاع احتجاجات هذا العام تطالب برحيل النخبة الحاكمة.