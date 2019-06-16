الصين تصمم رادارا يكشف الطائرات الشبحية

تستمر الصين في تصميم نظام رادار بحري من شأنه كشف الطائرات الشبحية، بما فيها مقاتلتا " إف-22" و" إف – 35" الأمريكيتان.

وأفادت صحيفة Military Watch الأمريكية بأن تلك الرادارات تعد محمية من صاروخ AGM-88 HARM الأمريكي المضاد للرادارات وطائرات الحرب الإلكترونية الأمريكية Growler EA-18G التي قد تؤثر عليها.

وقالت الصحيفة إن السلاح الصيني الجديد صممه فريق من العلماء برئاسة العضو في أكاديمية العلوم الصينية، لو جون تانغ، الذي قال إن راداره يعمل في ظروف الطقس المختلفة، وبمقدوره متابعة الأهداف البحرية والجوية على مسافة مئات الكيلومترات.

وكانت صحيفة " إينوسمي" الروسية الإلكترونية قد أفادت في وقت سابق نقلا عن صحيفة Vnexpress الفيتنامية بأن الموجات الرادارية التي يرسلها الرادار الصيني تمر بالأيونوسفير وتنعكس منه لتوجهها الأقمار الصناعية أو الطائرات الصديقة إلى السفن والطائرات المعادية.