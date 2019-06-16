وأفادت صحيفة Military Watch الأمريكية بأن تلك الرادارات تعد محمية من صاروخ AGM-88 HARM الأمريكي المضاد للرادارات وطائرات الحرب الإلكترونية الأمريكية Growler EA-18G التي قد تؤثر عليها.
وقالت الصحيفة إن السلاح الصيني الجديد صممه فريق من العلماء برئاسة العضو في أكاديمية العلوم الصينية، لو جون تانغ، الذي قال إن راداره يعمل في ظروف الطقس المختلفة، وبمقدوره متابعة الأهداف البحرية والجوية على مسافة مئات الكيلومترات.
وكانت صحيفة " إينوسمي" الروسية الإلكترونية قد أفادت في وقت سابق نقلا عن صحيفة Vnexpress الفيتنامية بأن الموجات الرادارية التي يرسلها الرادار الصيني تمر بالأيونوسفير وتنعكس منه لتوجهها الأقمار الصناعية أو الطائرات الصديقة إلى السفن والطائرات المعادية.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تصمم رادارا يكشف الطائرات الشبحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.