وقال الفالح للصحفيين، اليوم الأحد، على هامش اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة في مجموعة العشرين (G20) في شمال غرب طوكيو: "نأمل بالتوصل إلى توافق لتمديد اتفاقنا عندما نجتمع خلال أسبوعين في فيينا".
وردا على السؤال الصحفي عن موعد الاجتماع أجاب: "من المرجح في الأسبوع الأول من يوليو القادم".
وكان الفالح قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن أوبك على وشك الاتفاق على تمديد اتفاقها السابق بشأن خفض الإنتاج، إلى ما بعد يونيو الجاري، على الرغم من أنه ما زالت هناك حاجة لإجراء مزيد من المحادثات مع الدول غير الأعضاء في أوبك والتي تمثل جزءا من اتفاق خفض الإنتاج (أوبك +).
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة السعودي: نأمل بتوصل أوبك إلى توافق في فيينا لتمديد الاتفاق الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.