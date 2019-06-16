اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

تخصيص معبر أشكيت الحدودي مع مصر للبصات السفرية والركاب

0 نشر
-- 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه مقرر اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي بشير الطاهر رئيس هيئة الجمارك السودانية، أن يكون معبر أشكيت الحدودي مع جمهورية مصر، خاصاً بالبصات السفرية والركاب فيما يتم تخصيص معبر أرقين ليكون فقط لمرور الشاحنات والبضائع.

وأكد الطاهر في ختام زيارته لمحلية وادي حلفا ووقوفه على عمل المعابر، دعمهم الكامل للبنى التحتية بالمحلية خاصة المعابر الحدودية.

Advertisements

وأشار إلى أن لوادي حلفا خصوصة جغرافية لوقوعها في الحدود، ما يستدعي تفعيل عمل المعابر خاصة البرية للإسهام في نهضة العمل التجاري والاقتصادي للأطراف المعنية.

وأعلن الطاهر عن دعمه للعمل الصحي بوادي حلفا بعدد من المعينات الطبية والصحية على رأسه مستشفى وادي حلفا.

شبكة الشروق

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تخصيص معبر أشكيت الحدودي مع مصر للبصات السفرية والركاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا