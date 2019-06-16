تخصيص معبر أشكيت الحدودي مع مصر للبصات السفرية والركاب

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وجه مقرر اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي بشير الطاهر رئيس هيئة الجمارك السودانية، أن يكون معبر أشكيت الحدودي مع جمهورية مصر، خاصاً بالبصات السفرية والركاب فيما يتم تخصيص معبر أرقين ليكون فقط لمرور الشاحنات والبضائع.
وأكد الطاهر في ختام زيارته لمحلية وادي حلفا ووقوفه على عمل المعابر، دعمهم الكامل للبنى التحتية بالمحلية خاصة المعابر الحدودية.
وأشار إلى أن لوادي حلفا خصوصة جغرافية لوقوعها في الحدود، ما يستدعي تفعيل عمل المعابر خاصة البرية للإسهام في نهضة العمل التجاري والاقتصادي للأطراف المعنية.
وأعلن الطاهر عن دعمه للعمل الصحي بوادي حلفا بعدد من المعينات الطبية والصحية على رأسه مستشفى وادي حلفا.
شبكة الشروق
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