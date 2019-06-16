لجنة التحقيق العسكرية في فض الاعتصام تؤكد ضلوع عدداً من الضباط في الاحداث

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت لجنة التحقيق العسكرية المشكلة من المجلس الانتقالى فى السودان إرجاء الإعلان عن نتائج التحقيقات فى الأحداث التى وقعت فى موقع الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم يوم 3 يونيو الجاري.

وقال الناطق الرسمى باسم اللجنة العميد حقوقى عبد الرحيم بدر الدين – فى تصريحات – إن أسباب التاجيل هو حرص اللجنة على التدقيق فيما يقدم لها من معلومات وأدلة وقرائن حول الأحداث، وقيامها بالتحقيق والتقصى مع أطراف عديدة واستقبالها المعلومات من مصادر متشعبة.

وأكد التزام اللجنة بتقديم كل من يثبت تورطه واشتراكه فى الأحداث إلى العدالة.

ونوه إلى وجود لجنة تحقيق منفصلة مكونة من قبل النائب العام، وأنها تسير فى طريق منفصل عن مسار لجنة التحقيق العسكرية.

أعلن العميد حقوقي عبد الرحيم بدر الدين عبد الرحيم الناطق الرسمي باسم لجنة التحقيق العسكرية في أحداث فض اعتصام القيادة العامة توصل اللجنة لضلوع عدد من الضباط من الرتب المختلفة وثبوت مسئوليتهم عن إخلاء منطقة ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات المسلحة دون أن يكونوا ضمن القوة المختصة بتنظيف منطقة كولمبيا وأن دخولهم إلى ميدان الاعتصام تم دون تعليمات من الجهات المختصة.

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وقال العميد حقوقي عبد الرحيم إن هناك تحقيقات فنية تتطلب تقارير مفصلة من الجهات المختصة في مجالات الطب العدلي والادلة الجنائية وإحصاءات من النيابات المختلفة بدوائر الاختصاص وتقارير مكملة من أقسام الشرطة بمحليات ولاية الخرطوم التي رصدت تلك الاحداث لم تصل لجنة التحقيق العسكرية حتى الآن مما أدى لتأخير عمل اللجنة ورفع إجراءاتها وتقاريرها .

وأبان أن لجنة التحقيق كانت تخطط لإكمال تلك التقارير اليوم وإعلانها عبر مؤتمر صحفي لتمليك الحقائق كاملة للمواطنين، معتذراً باسم اللجنة للشعب السوداني لهذا التأخير، مؤكداً الالتزام برفع اللجنة إجراءاتها بأعجل ما تيسر مع تحديد المسئوليات عن هذه الاحداث في كل المسئوليات القيادية، مشدداً على تقديم كل من تثبت مسئوليته واشتراكه في تلك الجرائم لمحاكمة عادلة وعلنية ومفتوحة .

وأشار عبد الرحيم لوجود لجنة تحقيق منفصلة شكلت بواسطة النائب العام بموجب قانون النائب العام للاجراءات الجنائية وبصفته صاحب المسئولية لإقامة الدعاوى الجنائية، مبيناً أن لجنة التحقيق العسكرية لا تمس كل الاجراءات التي اتخذت بواسطة النائب العام باعتباره صاحب الولاية العامة في هذا الشأن وستكون إجراءات اللجنة رهن إشارته متى ما طلب ذلك .

وأضاف الناطق الرسمي باسم لجنة التحقيق العسكرية في أحداث فض اعتصام القيادة العامة إن اللجنة تم تشكيلها بقرار من رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان برئاسة ضابط بالقوات المسلحة برتبة اللواء حقوقي وعضوية خمسة من الضباط القانونيين من كافة القوات النظامية وأن اللجنة باشرت أعمالها بالاستماع لعدد كبير من الشهود من الضباط وضباط الصف والجنود وبعض المدنيين من ميدان الاعتصام .

وترحم العميد حقوقي عبد الرحيم بدر الدين عبد الرحيم على شهداء ميدان الاعتصام وما تبعه من أحداث لاحقة من المواطنين الشرفاء، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وكالات