رأي اليوم: السودان على خطى مصر 30 يونيو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كرر نائب رئيس المجلس العسكري السوداني حميدتي ذات الكلمات التي كررها المشير السيسي في مصر حين طالب الشعب للنزول دعما للمجلس العسكري، وتفويضا بمحاربة الارهاب المحتمل.

حميدتي أيضا أكد ما أكده السيسي أول مرة من أن المجلس العسكري غير طامع في الحكم، ولا يريد سوى الخير للبلد.

السؤال المحوري الآن هل يصيخ السودانيون السمع ويدعمون المجلس العسكري ويسيرون على ذات الطريق الذي ثار عليه المصريون قبل 7 سنوات؟

أم يستمرون في ثورتهم حتى اقتلاع النظام القديم من جذوره؟

برأي السودانية مروة ثابت فإن ‏المجلس العسكري هو الخير للسودان دائماً حائط صد امام الاعداء الممولين من جماعات الخراب والاخوان،داعية الى دعمه دائماً وابداً !

ويرى جمعة محمود (سوداني) فيؤكد أن ‏المجلس العسكري يقف الى جانب الثورة و يراعي مصالح الشعب و البلاد علي عكس الاحزاب السياسية التي ترعي مصالحها الشخصية فقط.

وترى منى عمر (سودانية) فأبدت ‏‏دعمها للمجلس العسكرى والجيش فى مواجهتهم للارهاب والخونة، داعية إلى الوقوف خلفه فى حرب ضد الخونة.

الجهاد الأكبر

على الجانب الآخر أكد سودانيون أن الثوار ‏انتهوا من مرحلة الجهاد الأصغر ومعرفة حقيقة حميدتي،وعليهم بداية مرحلة الجهاد الاكبر بإزالته وبقية مجرمي المجلس العسكري.

وقال آخرون إن المجلس العسكري يقود السودان نحو الدمار، مؤكدين حتمية الاستمرار في الثورة حتى النهاية

جريدة رأي اليوم