بنك السودان المركزي يُحدّد (45) جنيهاً سعر شراء الدولار

الخليج 365: حَدّدَ بنك السودان المركزي في موقعه على الإنترنت، سعر شراء الدولار مُقابل الجنيه السوداني لليوم (السبت) بـ (45) جنيهاً، على أن يتم سعر البيع بزيادة (0.5%) عن سعر الشراء. الصيحة

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