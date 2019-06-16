ياسر عرمان: حميدتي فقد قبوله وسط المجتمع السوداني

الخليج 365:

قال نائب رئيس الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال ياسر عرمان إن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، فقد قبوله وسط المجتمع السوداني، واعتبر أن مستشاري حميدتي هم الذين دفعوا به للصدام مع كافة قوى الثورة، واصفًا إياهم بـ(التمكينيّين)، وأوضح أن قائد الدعم السريع أصبح في مواجهة ضد الثورة وابتلع طعم الإنقاذ وقدم نفسه كقوة ضد الاستقرار الداخلي والإقليمي.

وكشف عرمان في مقال له أمس أن ضباطًا بالقوات المسلحة ذكروا له أثناء اعتقاله أن المجلس العسكري لا يمثلهم واصفين إياه باللجنة الأمنية لنظام البشير مع بعض الإضافات، وأنهم قالوا: “إن المجس ضعيف ويغيّب إرادة القوات المسلحة”، وأشار إلى مجزرة القيادة العامة كاشفًا عن أنه تم الترتيب لها في منطقة الجيلي، لافتًا إلى اعتراف رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري شمس الدين الكباشي بجريمة فض الاعتصام، وقطع عرمان أن مأزق القوات المسلحة الحالي بسبب الرئيس المخلوع البشير، مؤكدًا وقوفهم الدائم ضد تسييس القوات المسلحة والداعم لعقيدة عسكرية وطنية وإعادة هيكلة القوات المسلحة لتعكس تركيبة ومصالح السودان، وطالب عرمان باستقالة رئيس القضاء والنائب العام.

الجريدة