- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن أمن السودان واستقراره يهم المملكة كثيرًا، مؤكدًا استمرار دعم المملكة للشعب السوداني.
وأضاف “بن سلمان” ردًا على سؤال حول ما يشهده السودان من اضطرابات وتحولات سياسية، في حواره مع صحيفة “الشرق الأوسط”، أنه “يهمنا كثيرًا أمن السودان واستقراره، ليس للأهمية الاستراتيجية لموقعه وخطورة انهيار مؤسسات الدولة فيه فحسب، ولكن نظراً أيضاً إلى روابط الأخوة الوثيقة بين الشعبين”.
السعودية ظلت تساند المجلس العسكري الانتقالي بعد سقوط البشير حيث زار السودان طه الحسن (سوداني الاصل وسعودي الجنسية) مسؤول في وزارة الخارجية السعودية. وكذلك كانت السعودية الوجه الخارجية الاولى لنائب المجلس العسكري الانتقالي.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما قاله ولي العهد السعودي عن الاضطرابات والتحولات السياسية في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.