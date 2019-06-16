هذا ما قاله ولي العهد السعودي عن الاضطرابات والتحولات السياسية في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن أمن السودان واستقراره يهم المملكة كثيرًا، مؤكدًا استمرار دعم المملكة للشعب السوداني.

وأضاف “بن سلمان” ردًا على سؤال حول ما يشهده السودان من اضطرابات وتحولات سياسية، في حواره مع صحيفة “الشرق الأوسط”، أنه “يهمنا كثيرًا أمن السودان واستقراره، ليس للأهمية الاستراتيجية لموقعه وخطورة انهيار مؤسسات الدولة فيه فحسب، ولكن نظراً أيضاً إلى روابط الأخوة الوثيقة بين الشعبين”.

السعودية ظلت تساند المجلس العسكري الانتقالي بعد سقوط البشير حيث زار السودان طه الحسن (سوداني الاصل وسعودي الجنسية) مسؤول في وزارة الخارجية السعودية. وكذلك كانت السعودية الوجه الخارجية الاولى لنائب المجلس العسكري الانتقالي.