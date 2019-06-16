عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 16 يونيو 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

المجهر:

(البشير): النيابة لم تقدم لي أي اتهام حتى الآن

المجلس العسكري يؤكد تورط ضباط من رتب مختلفة في فض الاعتصام

النائب العام: تقديم (البشير) لمحاكمة بعد أسبوع بتهمة حيازة نقد أجنبي

الإنتباهة:

(الحرية والتغيير): (العسكري) تراجع عن الاتفاق

حميدتي: مخططات بمشاركة سفراء لتدمير البلاد

إحالة البشير للمحكمة بعد أسبوع.. حظر قوش من السفر

قوة نظامية تضرب شرطيين بالعصي وتصيب (5)

القضاء والنائب العام يكذبان رواية (العسكري)

السنوسي: رأينا لا يعني مسحنا من المشهد السياسي بأمر الآخرين

السوداني:

إحالة البشير للمحاكمة بتهم الفساد الأسبوع القادم

لجنة التحقيق: ضلوع ضباط في فض الاعتصام دون تعليمات

النائب العام: لا نعلم إن كان قوش داخل البلاد أو خارجها

النائب العام: سأتقدم باستقالتي حال تدخل أي جهة في اختصاصاتي

رئيس القضاء يتبرأ من فض الاعتصام

الجريدة:

حميدتي يوجه بإيقاف الإجازات والأذونات لجميع موظفي الحكومة

محامون سودانيون يتقدمون بمذكرة للمحكمة الجنائية للتحقيق بشأن فض الاعتصام بالقوة

(الجريدة) ترصد محو شعارات الثورة وتمزيق لافتات بميدان الاعتصام بعد فضه

المجلس العسكري ينفي حديث كباشي حول فض الاعتصام

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التيار:

رئيس القضاء يتبرأ من فض الاعتصام والنائب العام ينفي مشاركته

المجلس العسكري: تورط ضباط في فض الاعتصام دون تعليمات

حميدتي: “الآن لدينا تفويض شعبي لتشكيل حكومة (تكنوقراط)

إحالة البشير إلى المحاكمة الأسبوع المقبل

القضاء: لم نكن طرفاً في فض الاعتصام

تأجيل إعلان نتائج تحقيق فض اعتصام القيادة العامة

آخر لحظة:

محاكمة البشير الأسبوع المقبل وحظر قوش من السفر

النيابة والقضاء يتبرآن من فض الاعتصام

حميدتي: سفراء أجانب يخططون لتدمير البلاد

أخبار اليوم:

حميدتي: يجب تكوين الحكومة من كل أطياف الشعب السوداني

لجنة التحقيق في فض الاعتصام: ضلوع عدد من الضباط وثبوت مسؤوليتهم عن إخلاء منطقة ساحة الاعتصام

بيان من مكتب رئيس القضاء ينفي علاقته بفض الاعتصام

النائب العام: تقديم الرئيس المخلوع إلى المحكمة الأسبوع القادم ولا نعلم مكان قوش ولم نشارك في خطة فض الاعتصام

الدار:

محاكمة البشير الأسبوع المقبل.. وفتح 41 دعوى جنائية ضد رموز نظامه

المجلس العسكري: لم نأمر بفض ميدان الاعتصام بالقوة

انتشار كثيف للشرطة في شوارع الخرطوم

النائب العام: التحقيقات قطعت شوطاً كبيراً وتم استجواب الشهود في قضية الأستاذ أحمد الخير

المجلس العسكري: لدينا تفويض من الشعب لتشكيل حكومة

امرأة تلقي مصرعها أثناء تنفيذ أمر قبض