(العسكري): ضلوع ضباط من رتب مختلفة في فض الاعتصام دون تعليمات

التاريخ: 16-يونيو-2019
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كشفت لجنة التحقيق العسكرية في عملية فض اعتصام القيادة العامة (3) يونيو عن ضلوع عدد من الضباط في العملية دون تعليمات.
وذكرت اللجنة في بيان تحصلت عليه مصادر أمس، أن اللجنة المشكلة برئاسة ضابط برتبة اللواء حقوقي وعضوية (5) من الضباط القانونيين من كافة القوات النظامية، باشرت مهامها واستمعت لعدد كبير من الشهود من الضباط وضباط الصف والجنود وبعض المدنيين في ميدان الاعتصام.
ووفقاً للبيان حسب صحيفة الإنتباهة، توصلت اللجنة لضلوع عدد من الضباط برتب مختلفة وثبوت مسؤوليتهم عن إخلاء منطقة ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة دون أن يكونوا ضمن القوة المكلفة بتنفيذ خطة تنظيف منطقة (كولمبيا) ودخولهم في ميدان الاعتصام دون تعليمات من الجهات المختصة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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