(الحرية والتغيير): (العسكري) تراجع عن الاتفاق

التاريخ: 16-يونيو-2019
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أشار القيادي في قوى (الحرية والتغيير) السفير إبراهيم طه أيوب إلى أن الوسيط الإثيوبي أبلغهم بتراجع المجلس العسكري عن اتفاقه السابق مع قوى الحرية والتغيير، إذ طلب أن يصادق على الحكومة المدنية قبل إعلانها أي أن يكون له الحق في الموافقة والرفض على الوزراء المرشحين للوزارة الجديدة، فضلاً عن مطالبته بأن يكون مجلس السيادة من 15 عضواً يكون مناصفة بين الطرفين بينما يكون العضو الـ(15) من الشخصيات القومية، وأن تكون ولاية رئاسة المجلس السيادي مناصفة على أن يتولى المجلس العسكري رئاسة الفترة الأولى ومدتها 18 شهراً، لافتاً حسب صحيفة الإنتباهة، إلى أن قوى الحرية والتغيير تتجه لتشكيل مجلس قيادي يتكون من 25 شخصاً يضم كل المكونات المنضوية تحت لوائه على أن يتم تقسيم عضويته وفق الوزن السياسي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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