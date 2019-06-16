نائب رئيس المجلس العسكري: (الوضع خطير والبلد ماشة إلى انهيار)

اتهم محمد حمدان دقلو “حميدتي” لدى مخاطبته حشداً جماهيرياً بمنطقة قري ببحري أمس، سفراء أجانب في الخرطوم بالتآمر على البلاد، وقال: “بعض السفراء دمروا بلداناً وطردوا من بلدان أخرى، والآن يتواجدون داخل السودان”. وهدد بكشف المؤامرات التي تحاك من قبل هؤلاء السفراء قريباً.

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ورأي حميدتي حسب صحيفة الإنتباهة، أن “الوضع خطير والبلد ماشة إلى انهيار”، واقسم (والله أي خلل لن نتلاعب حياة أو موت)، داعياً القوات الأمنية إلى اليقظة وعدم الاستكانة. وقال “أي تخاذل جاهزين نجند من شباب السودان من يسد النقص”، وأردف “كشفنا المخططات وسنقدم كل المتورطين للعدالة وكل شخص أساء لنا ولو بكلمة سيدفع ثمنها”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)