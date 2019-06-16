حميدتي: تفويضنا من الشعب وليس المجلس العسكري

تحفظ نائب رئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان حميدتي عن الخوض في تفاصيل فض الاعتصام وقال أمس لدى مخاطبته لقاء جماهيري بمنطقة قري الكبرى بالريف

الشمالي: “أزمة حصلت ونحن لا نخوض في تفاصيلها إلا بعد التحقيق حتى لا نؤثر على مجرى العدالة) وحيا شباب قرى قائلا (الرسول قال خذلني الشياب ونصرني الشباب وجاء دوركم ما داير أجيب سيرة

الجماعة إلا بعد التحقيق عندي ليهم شغل كتير) وأقر بوجود أزمة وتابع اليومين دي نحنا بنعالج في أزمة وأعرب حميدتي عن دهشته من الحشود التي خرجت لاستقباله وقال (أنا مندهش اليومين دي صورتنا

مشوهة كونوا تكون في حشود زي دي معناها نحنا ماشين صاح) وطالب باعادة خروج الملايين من الشعب الذي قام باسقاط النظام مرة أخرى وأردف تفويضنا ليس من المجلس العسكري وانما من

الشعب وكما خرج الملايين عليهم أن يخرجوا ولابد من حكومة مجلس وزراء لتسير دفة دولاب العمل التنفيذي) وقاطعت حميدتي هتافات مشتتة تطالب بالعسكري إلا انه شكرهم قائلا (لابد من مجلس

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وزراء) وأعلن عن عزم العسكري تنظيم لقاءات جماهيرية في كافة أنحاء البلاد وأردف (نحن لن نصل بيت بيت وانما مدينة مدينة وحي حي) ونفى حميدتي أن يكون اللقاء مرتبا (نحنا مارتبنا إلا انه عاد ليقول

(صحي في ناس اجتهدوا وما قصروا لكن نحنا ماكنا حاسبناها ولا كانت في حساباتنا) ووصف من يتحدث عن رفض المجلس العسكري التفاوض بالكاذب، وبحسب صحيفة الجريدة وزاد نحنا الكايسين التفاوض واستدرك قائلا مخاطبا الجماهير (لكن بتفويضكم أنتو ونحن نستمد قوتنا منكم).

الخرطوم(أخبار الخليج 365)