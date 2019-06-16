حميدتي يعد بالكشف عن معلومات خطيرة حول أحداث (29) رمضان

التاريخ: 16-يونيو-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة Advertisements قطع حميدتي بكشف معلومات خطيرة بعد نهاية التحقيق الذي يجري في حادثة فض الاعتصام، وذلك لدى مخاطبته حشداً جماهيرياً بمنطقة قري ببحري أمس، وأردف “نحن اليومين ديل صورتنا مشوشة وفي شغل كتير ماشي ضد حميدتي وكأنو القيامة قامت”. وأشار حسب صحيفة الإنتباهة، إلى عدم رفض التفاوض مع أية جهة، داعياً الشعب للخروج بالملايين لتفويض من يحكم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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