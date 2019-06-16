رجال ادارة أهلية يدعمون حميدتي مقابل 200 ألف جنيه

وصل عدد من السلاطين والنظار والشراتي والعمد والمشايخ إلى الخرطوم أمس الاول قادمين من ولايات دارفور الخمس، وذلك لتقديم الدعم الجماهيري والسياسي لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي.

وقال مصدر إن حميدتي دفع لكل العمد والنظار كل واحد على حدة 200 الف جنيه، وطلب منهم الحضور

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إلى الخرطوم مقابل مساندته في العملية السياسية بالبلاد ويشمل ذلك المفاوضات المنتظر استئنافها

بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغير. وأكدت مصادر أن الإدارات الاهلية اجتمعت بولاية جنوب دارفور، واتفقت على دعمها لحميدتي، وتم ترحيلهم إلى الخرطوم عبر مطار نيالا أمس

الأول، مضيفة أن حميدتي منح عددا من العمد والنظار عربات ذات الدفع الرباعي بعد عزل عمر البشير عن السلطة، وبحسب صحيفة الجريدة مقابل ذلك تجنيد الشباب في صفوف قوات الدعم السريع، وتم انزال قيادات الادارة الاهلية في مدينة سوبا الواقعة جنوب شرق الخرطوم.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)